Um sich ineinander zu verlieben, müssen sich die Prinzessinnen und Prinzen von "Love is King" erst einmal besser kennenlernen. Ihre Verabredungen verlaufen natürlich nach einer strikten Etikette und mit höfischen Gepflogenheiten. Doch auch intensive Blicke und tolle Gespräche können der erste Schritt in eine gemeinsame Zukunft sein. Diese Chance lassen sich die Teilnehmer:innen natürlich nicht entgehen.

Die Dates im Finale: Welche Liebe funktioniert auch in der modernen Welt?

Julian nähert sich noch einmal Rebecca und den Pferden an

Die Dates von Prinz Julian und Prinzessin Rebecca werden in der Moderne weiter fortgesetzt. Nachdem das Paar nach Julians Sturz vom Pferd gemeinsam das Schloss verlassen hat, versucht es sein Glück noch einmal bei den Pferden. Das Trauma vom Unfall soll auf einem Erlebnisbauernhof überwunden und die Beziehung weiter gefestigt werden.

Dieses Mal werden die Ponys nur gestreichelt, doch Prinz Julian kann sich nach der Annäherung an die Tiere bereits wieder vorstellen, sein Talent auf dem Reitsattel zu zeigen. Um seiner Prinzessin Rebecca zu imponieren, traut er sich außerdem an die Alpakas heran. Gemeinsam kümmert sich das Paar um die Streichelzootiere, wobei es im Gespräch seine gemeinsame Zukunft aufarbeitet.

Prinz Julian spricht dabei den Geburtstag seiner Prinzessin an: "Wir können doch gemeinsam irgendwo hinfahren? Wie wäre es mit einem Städtetrip?" Rebecca ist wie zu erwarten Julians Date-Idee nicht abgeneigt, denn er ist seit Tag eins ihr auserkorener Traumprinz. Doch wird aus den romantischen Treffen bis zum finalen Ball eine feste Beziehung?

Stanko begeistert Karima mit seiner Heimat

Die Leidenschaft zwischen Prinzessin Karima und Prinz Stanko ließ sich schon im #LoveIsKing-Schloss nicht verbergen. Nun tritt Karima für ihren Prinzen die Reise in Stankos Heimatstadt Waiblingen an. Das Wiedersehen der beiden Turteltauben ist wie erwartet an Romantik nicht zu übertreffen. Auf dem Motorrad des Prinzen geht es für das Paar in Richtung Stankos Anwesen. Im persönlichen Hofgarten erwarten Stankos zwei Schwestern seine Auserwählte Karima.

Das Gespräch verläuft harmonisch und Prinzessin Karima betont, wie wichtig ihr die Zukunft mit Prinz Stanko ist und dass sie sich vorstellen kann, in seine Heimat zu ziehen: „In dem Moment, wo ich hier ausgestiegen bin, hatte ich direkt ein Gefühl von Zuhausesein.“

Prinz Stanko möchte das Date für seine Karima unvergesslich gestalten und überrascht sie mit einer aufregenden Ballonfahrt über seine Heimatstadt. „Es fühlt sich an, als würden wir ins Paradies fliegen!“, stellt Stanko fest und meint damit wohl die Aussicht auf die Zukunft der Beziehung des Paares. Der Moment über den Wolken wird mit einem leidenschaftlichen Kuss besiegelt. Zurück auf dem Boden lässt das Paar das Erlebnis Revue passieren und stellt fest: Das ist der Anfang von etwas ganz Großem! Ob Prinzessin Karimas letzte Tanzkarte auch dieses Mal an ihren Langzeitprinzen Stanko geht?

Christian besucht seine Prinzessin Louisa in Hamburg

Prinz Christian besucht seine angebetete Prinzessin Louisa in ihrer Heimatstadt Hamburg. Nach dem Liebeschaos um Model Christian freut sich Louisa nun auf einen schönen Tag in der Hansestadt, denn sie weiß genau, dass ihr Prinz die Stadt bereits zu seinen Lieblingsstädten zählt. Prinz Christian überrascht seine Prinzessin mit einem Blumenstrauß, welchen er extra aus seiner Heimat München mitgebracht hat. Außerdem glänzt er mit mehr oder weniger korrektem Wissen über die Stadt Hamburg, um Prinzessin Louisa zu imponieren.

Auf einer Bootstour im Hamburger Hafen erzählt Christian von seinen Modelerfahrungen, wovon seine Prinzessin eher weniger begeistert ist. Natürlich soll der Prinz auch die beste Freundin von Louisa, Mathilda, kennenlernen. In einer Cocktailbar führen die beiden in Louisas Anwesenheit erheiternde Gespräche und Louisas beste Freundin erhält einen Einblick in Christians spezielle Art.

Prinz Christian ist überzeugt, die Stadt nun öfters zu besuchen: Zum einen, weil es praktisch für seine Modelkarriere wäre und zum anderen, weil seine Prinzessin Louisa dort wohnt. Kann Louisa sich etwas Ernsthaftes mit Christian vorstellen und ihm den letzten Tanz gewähren?

Jesaja erhält einen Einblick in Giulias Familienleben

Die Sehnsucht nach einem Wiedersehen ist auch bei Prinz Jesaja und Prinzessin Giulia besonders groß. In der Moderne reist Jesaja aus Stuttgart in Giulias Heimat Rheine an. Die Begrüßung verläuft bei dem Paar wie gewohnt romantisch und beide sind verliebt bis über beide Ohren. Das Paar genießt die Zweisamkeit auf dem heimischen Sofa und schaut anschließend im Restaurant von Giulias Vater vorbei.

Im italienischen Restaurant trifft Prinz Jesaja auf die zwei besten Freundinnen von Giulia, die ähnlich wie die Prinzessin von ihrem Auserwählten angetan sind. Bei Rotwein und Pasta lernt Jesaja nun auch den Vater der Prinzessin kennen. Dieser stellt freudig fest: "Giulia ist gut bei Jesaja aufgehoben!" Zum Abschluss wird das Kennenlernen emotional, denn Giulias Papa wünscht den beiden nur das Beste und insgeheim auch Enkelkinder für sich. Doch kann das Paar den Erwartungen von Familie und Freunden bis zum Finale standhalten?

Aufregende Dates in Folge 5

Prinz Christian auf der Suche nach der Richtigen

Louisa oder Patrizia? Beide Prinzessinnen haben das Interesse von Kandidat Christian geweckt, beide möchte der Prinzen näher kennenlernen. Unter dem Motto "Long walks and good talks" (deutsch: Lange Spaziergänge und gute Gespräche) lädt der Münchner Patrizia zum Lustwandeln durch den königlichen Garten ein. "Patrizia ist echt eine süße und hübsche Frau, die lacht gerne, ich mag ihre Art auch gerne, ich schaue sie auch gerne an", berichtet Christian freudig im Interview. "Italienische Frauen sind schon was ganz besonderes."

Doch so euphorisch wie der Prinz sind die Prinzessinnen nicht. "Ich bin wirklich nicht gerne die zweite Wahl", erklärt Patrizia im anschließenden Gespräch mit Louisa. "Wenn ich jemanden kennenlerne, dann will ich, dass er nur Augen für mich hat." Beide sind sich einig, dass ihr favorisierter Prinz beiden Single-Damen schöne Augen macht.

Bei einem romantischen Date im Stroh möchte Patrizia Christian noch einmal intensiv zu seinem ständigen Wechsel und dem Date mit ihr befragen. "Auf jeden Fall bist du mir beim Tanzen aufgefallen", erläutert der 32-Jährige. "Es hat sich gut angefühlt, dir gegenüber zu sein." Bei einem gemütlichen Glas Wein inmitten von kuscheligen Decken und Kissen erklärt er weiter, dass er auf der Suche nach einem guten Fundament ist, er möchte alle freundschaftlich kennenlernen, bevor er sich für seine Herzensdamen entscheidet.

Nach diesen ehrlichen Antworten kann Prinzessin Patrizia Christians Verhalten besser nachvollziehen. Ihr gefallen die Gespräche mit dem Prinzen ebenfalls gut. Doch ob sie am Ballabend die letzte Tanzkarte erhält, weiß sie nach dem romantischen Treffen trotzdem nicht.

Die Royal Suite für Karima und Stanko

Es wirkt, als hätten sich die beiden gesucht und gefunden. Nach romantischen Briefen, intensiven Blicken und ersten Küssen können Karima und Stanko ihr Glück kaum fassen, zusammen in der Royal Suite von Queen Olivia schlafen zu dürfen. Doch nach dieser gemeinsamen Nacht werden sie von den Gedanken an den Alltag nach der Zeit bei "Love is King" wieder eingeholt. "Wenn wir das Schloss verlassen, geht der Alltag wieder los", seufzt Karima und teilt damit ihre Sorgen um die weitere Zukunft mit. Nach Frankfurt zu ziehen kann sich Stanko nicht vorstellen, doch ein regelmäßiger Besuch soll es möglich machen, eine funktionierende Fernbeziehung zu führen. Doch reicht das Prinzessin Karima?

Vertraute Zweisamkeit und Liebesgeständnisse in Folge 4

Liebe auf den ersten Blick bei Prinz Sedat?

Neuankömmling Sedat hat Interesse an Kandidatin Janine, mit der er zusammen die königlichen Liegenschaften erkundet. Der Wunsch, ein einzelnes Date mit der Prinzessin zu bekommen, wurde von Queen Olivia erhört. Im strahlenden Sonnenschein picknickt das Paar am Flussufer und lernt sich näher kennen.

"Wenn ich merke, es passt, dann fackle ich nicht lange rum", erklärt Prinz Sedat im Interview und beginnt das Treffen mit Janine zügig mit Gesprächen über vergangene Beziehungen und charakterliche Vorlieben bei der Partnerwahl.

Trotz des persönlichen Austauschs inmitten unberührter Natur und erster Annäherungsversuche des Prinzen möchte Prinzessin Janine nach einer Weile wieder zurück ins Schloss. Davon lässt sich Sedat allerdings nicht verunsichern. "Ich finde sie schon sehr süß", berichtet er schmunzelnd seinen Konkurrenten. "Und entgegengesetzt habe ich es auch rausgehört." Ob Janine mit ihrem Prinzen auch das Tanzbein schwingen wird?

Julian und Rebecca zurück in der modernen Welt

Nach der gemeinsamen Rückkehr von Prinz Julian und Prinzessin Rebecca in die Welt außerhalb des #LoveIsKing-Reichs, lernen sich die beiden näher kennen.

Bei einer Hot-Stone-Massage genießt das Paar die gegenseitigen Berührungen und Zweisamkeit. "Natürlich hätte ich gerne noch Zeit mit den Mädels gehabt, weil es echt super war", gesteht die 24-Jährige. "Aber ich hatte da nichts mehr verloren, weil es keinen anderen [Prinzen] mehr für mich gab." Nach diesen liebevollen Worten greift Julian Rebeccas Hand und schaut ihr tief in die Augen. Ob hier der märchenhafte Wunsch der großen Liebe gerade in Erfüllung geht?

Romantik pur bei Giulia und Jesaia

Dass zwischen Jesaia und Giulia die Funken fliegen, ist kaum zu übersehen. Die beiden Turteltauben genießen jede Sekunde miteinander und können ihr Glück kaum fassen, als sie die Herrscherin des Schlosses zu einem ungestörten Date einlädt. Immerhin hatte das Paar bereits das allererste Date in der Gesichte von "Love is King". Der Innenhof des Schlosses schimmert im Kerzenlicht, während ein Streichorchester den romantischen Abend musikalisch untermalt.

"Die Zeit, die wir hier miteinander verbringen, ist echt etwas Besonderes. Ich kenne das gar nicht, dass ich in so kurzer Zeit eine enge Bindung mit einem Menschen aufbauen kann", gesteht Prinz Jesaia, nachdem Giulia ihm ein selbst geschriebenes Gedicht vorträgt.

Ob die beiden die Erlaubnis von Queen Olivia erhalten, die Nacht gemeinsam zu verbringen? Und ob sie nach diesem Date weiter zusammen auf dem Ball tanzen? Die Reaktion der anderen Prinzen und Prinzessinnen auf das zweite Date von Giulia und Jesaia sowie die Vergabe der Tanzkarten am Ende von Folge 2 kannst du hier ansehen.

Drei Dates und der erste Kuss in Folge 3

Romantischer Abend mit Zuckerwatte und Kettenkarussell

Zur Einstimmung mit den neu eingezogenen Prinzessinnen Mihrican und Patrizia lädt Queen Olivia alle Singles zu einem Besuch des höfischen Jahrmarkts ein, der extra vor dem Schloss aufgebaut wurde. Hier können sich die Prinzen und Prinzessinnen im Licht der leuchtenden Fackeln näherkommen.

Während sich Prinz Julian in einer ruhigen Minute mit Neuankömmling Patrizia unterhält, nutzen auch Giulia und Jesaia die romantische Atmosphäre für innige Gespräche. Nach einer gemeinsamen Karussellfahrt freut sich Queen Olivia über "Prinzessinnen, die liebestorkelnd in die Arme der Prinzen laufen."

Der Abend endet für ein Paar besonders aufregend: Als Prinzessin Giulia Prinz Jesaia eine gute Nacht wünscht, küsst dieser sie zum Abschied auf die Wange. Ob das der Anfang einer großen Liebesgeschichte im Schloss von "Love is King" ist?

Der erste Kuss bei "Love is King"

Queen Olivia hat für Prinz Stanko eine besondere Nachricht überbringen lassen. Er darf Prinzessin Karima zum Lustwandeln durch den Schlossgarten ausführen. Voller Freude und Aufregung spazieren die beiden in den ruhigeren Teil des Parks, wo Eis und frische Früchte auf sie warten. "Ich fühle mich immer wohl in seiner Näher und es wird jeden Tag mehr und intensiver", berichtet Karima mit leuchtenden Augen.

Auch Prinz Stanko zeigt offen sein Interesse an der Grundschullehrerin. "Du bist echt süß", tuschelt der 25-Jährige als er sie mit Vanilleeis füttert. Als die Prinzessin dem Straßenbaumeister mitteilt, dass sie besonders die Leidenschaft zum Schreiben und Gedanken zu Papier bringen schätzt, zögert Stanko nicht lang und küsst sie.

"Das musste jetzt sein", gibt er grinsend und sichtlich nervös zu. Prinzessin Karima ist vom Mut ihres Prinzen begeistert: "Hat sich gut angefühlt", verrät sie anschließend.

So hatten sich Rebecca und Julian nicht vorgestellt

Auch Prinzessin Rebecca und Prinz Julian bekommen die Chance, ihre gegenseitige Zuneigung bei einem romantischen Date noch weiter auszubauen. Für die beiden soll es auf einen geführten Reitspaziergang gehen. Doch das Pferd, auf dem Julian im Schritttempo geführt wird, macht unerwartet mehrere Sätze, wodurch sich der Prinz nicht mehr im Sattel halten kann und stürzt.

Umgehend wird sich um Prinz Julian gekümmert. Außerdem wird er zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Und als der 28-Jährige Prinz wenig später wieder gut gelaunt und mit eingegipstem Arm ins Schloss zurückkehrt, überbringt er den anderen Schlossbewohner:innen eine überraschende Nachricht.

Zwar ist sein Arm nicht gebrochen, aber Prinz Julian wird das #LoveIsKing-Schloss verlassen und nach Hamburg zurückkehren, um ihn dort noch weiter untersuchen zu lassen.

Diese Nachricht betrübt natürlich vor allem Prinzessin Rebecca. Bedeutet das das Aus für sie und Julian? Nein. "Ich würde dich gern weiter abseits von hier kennenlernen", sagt der Prinz im privaten Gespräch zu der 24-Jährigen. Aus diesem Grund entschließt sich Rebecca, auch ihre Koffer zu packen, die pompösen Kleider abzulegen und mit Julian aufzubrechen. Wie geht es für die beiden nach ihrer Rückkehr weiter?

Die Dates in Folge 2

Queen Olivia Jones lässt sich in Folge 2 nicht lang bitten und schickt ihre Prinzessinnen und Prinzen wieder auf Dates. Die neu eingezogenen Prinzen Peter und Christian wählen zwei Damen aus, die sie auf einen Spaziergang durch den Schlossgarten begleiten dürfen: Janine und Rebecca. Auf das Quartett wartet beim Bogenschießen eine actionreiche Aktivität, bei der die Paare Körperkontakt aufbauen.

Rebecca bekommt später außerdem die Chance, sowohl vier Männer noch intensiver kennenzulernen. Jerome, René, Julian und Christian müssen sich dem Urteil der Prinzessin stellen. Schnell wird klar, dass die 24-Jährige sich vor allem zu Julian hingezogen fühlt. Wohin das wohl noch führt?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben in Folge 1 ein Date

In Folge 1 haben zwei Paare aus jeweils einer Prinzessin und einem Prinzen eine romantische Verabredung. Den Anfang machen Jesaia und Giulia, die sich sofort gut miteinander verstehen.

Auf die beiden Turteltauben folgen Janine und Jerome, die ebenfalls angenehme Stunden miteinander verbringen. Und das, obwohl Janine anfangs sehr skeptisch ist, ob Jerome überhaupt ihr Typ sei.

