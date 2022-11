"Love is King" 2022 - Finale: Welches Paar ist noch zusammen in der Datingshow und wer ist getrennt?

Achtung - Spoiler!

Verlieben wie im Märchen, ohne Smartphone, ganz analog. Dafür mit pompösen Outfits, glamourösem Lifestyle und im traumhaften Ambiente eines malerischen Schlosses. Für die Singles aus der modernen Welt eine echte Herausforderung. Doch in romantischen Dates kommen sich die Prinzessinnen und Prinzen näher und finden Gefallen aneinander.

Welche Kandidat:innen von "Love is King" sind zusammen?

Eines steht fest: Prinzessinnen wollen erobert werden - dafür müssen sich die Prinzen am Hofe ordentlich ins Zeug legen. Neben persönlichen Gesprächen haben die Singles auf zeitgenössischen Dates die Möglichkeit, sich näherzukommen. Doch entscheidend für die weitere Reise ist am Ende nur der Ball und die damit verbundene Frage, welche Dame die Tanzkarte des Prinzen annehmen möchte.

Die Paare aus Folge 1

Prinz Julian wählt Prinzessin Louisa

Prinz René wählt Prinzessin Rebecca

Prinz Jerome wählt Prinzessin Janine

Prinz Stanko wählt Prinzessin Karima

Prinz Jesaia wählt Prinzessin Giulia

Die Paare aus Folge 2

Prinzessin Karima wählt Prinz Stanko

Prinzessin Louisa wählt Prinz René

Prinzessin Giulia wählt Prinz Jesaia

Prinzessin Rebecca wählt Prinz Julian

Prinzessin Janine wählt Prinz Christian

Die Paare aus Folge 3

Im Königreich von "Love is King" gibt es zahlreiche Prinzen und Prinzessinnen, die nach der großen Liebe suchen. Am dritten Ballabend werden allerdings keine Tanzkarten vergeben, stattdessen sorgt Queen Olivia Jones für ein bisschen Würze im Dating-Abenteuer. Kein Prinz und keine Prinzessin müssen in Folge 3 gehen, dafür dürfen die Kandidat:innen Prinz Sedat willkommen heißen. An welcher Prinzessin er wohl gefallen findet?

Die Paare aus Folge 4

Prinz Jesaia wählt Prinzessin Giulia

Prinz René wählt Prinzessin Louisa

Prinz Stanko wählt Prinzessin Karima

Prinz Sedat wählt Prinzessin Janine

Prinz Christian wählt Prinzessin Patrizia

Die Paare aus Folge 5

Prinzessin Karima wählt Prinz Stanko

Prinzessin Giulia wählt Prinz Jesaia

Prinz Christian wählt Prinzessin Louisa

Die Paare aus Folge 6

Im Finale werden die letzten Tanzkarten der Ballsaison verteilt. Dabei bedeutet die letzte goldene Karte nicht nur wie gehabt den anstehenden Tanz, sondern außerdem die Zukunft der Paare. Königin Olivia fragt die Paare, ob diese sich auch nach den Dates in der Moderne eine gemeinsame Zukunft miteinander vorstellen können. So geht das Dating-Abenteuer in eine neue Runde.

Prinzessin Karima wählt Prinz Stanko

Prinzessin Giulia wählt Prinz Jesaia

Prinzessin Rebecca wählt Prinz Julian

Diese Teilnehmer:innen erhielten in der Show keine Tanzkarte und mussten deshalb das Schloss verlassen

Folge 1: Prinzessin Nora

Folge 2: Prinz Jerome

Folge 3: Keiner musste "Love is King" verlassen

Folge 4: Prinzessin Mihrican

Folge 5: Prinzessin Janine und Prinz Sedat sowie Prinzessin Patrizia

Dieses Paar entscheidet sich gegen den letzten Tanz im Finale

Prinzessin Louisa möchte ihre letzte Tanzkarte weder an Prinz Christian noch einen anderen Prinzen vergeben. Dennoch möchte sie weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zu Christian pflegen.

Das große Finale von "Love is King" ist ab Donnerstag, 6. Oktober 2022 auf JoynPLUS+ verfügbar.