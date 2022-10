"Love is King": Prinz Peter geht in Folge 2 freiwillig

Diese Kandidatinnen und Kandidaten hat Queen Olivia Jones in ihr pompöses Schloss eingeladen.

Du willst wissen, wann "Love is King" ausgestrahlt wird? Hier gibt's alle Sendetermine und Sendezeiten.

Keine Prinzessin für Peter

Prinz Peter fühlt sich in Folge 2 von "Love is King" sichtlich nicht wohl. Er schüttet sein Herz Prinz Jerome und Prinz Christian aus: "Mich spricht keine Prinzessin so krass wirklich an, wo ich sage okay, mit der definitiv." Jerome legt ihm ans Herz, es doch noch einmal voller Selbstbewusstsein zu versuchen. Schließlich ist der 28-jährige Peter ja gerade erst zu den anderen Kandidat:innen gestoßen.

"Nee, ich will nach Hause", entgegnet Peter seinem Mitstreiter entschlossen. Kurze Zeit später verkündet er auch den anderen, dass er Queen Olivias Schloss verlassen möchte. Prinzessin Rebecca ist traurig und sagt: "Ich finde es schade. Ich hätte ihn gern noch ein bisschen besser kennengelernt." Diese Chance hat Peter, der seit drei Jahren Single ist, mit seinem freiwilligen Auszug jedoch vertan.

>> Schau dir auf JoynPLUS+ den Auszug von Prinz Peter in Folge 2 bei "Love is King" an.

Jerome muss unfreiwillig gehen

Er geht nicht aus freien Stücken: Jerome bekommt am Ende der Sendung keine Tanzkarte und scheidet damit ebenfalls aus der außergewöhnlichen Dating-Show aus. Der 32-Jährige hatte zuvor ein Date mit Janine. Die Sonderpädagogin und Jura-Studentin sieht in ihm allerdings nur einen guten Kumpel und entscheidet sich bei der Vergabe ihrer Tanzkarte für Prinz Christian.

War das die richtige Wahl? Wie es mit Janine und Christian weitergeht, siehst du nächsten Donnerstag ab 0 Uhr bei "Love is King" auf JoynPLUS+.

Das könnte dich auch interessieren: