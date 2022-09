Neue Prinzessinnen in Folge 3

Nachdem in Folge 2 zwei neue Prinzen die Damenwelt begeistert haben, betreten nun weitere Prinzessinnen den gepflegten Schlossgarten. Die 33-jährige Mihrican aus Hamburg ist auf der Suche nach einem "echten Mann" und auch die 25-jährige Patrizia aus Hamburg möchte den Prinz ihrer Träume finden. Mit ihrer Ankunft stellen die beiden Kandidat:innen die zarten Liebesbande auf dem Kopf.

Prinz Christian gibt Gas

"Es gibt natürlich mehrere Frauen, die interessant sind", erklärt der 32-jährige Christian in einer ruhigen Minute in seinem Schlafgemach. Doch diese Offenheit ist anderen Teilnehmer:innen ein Dorn im Auge. Vor allem Prinz Julian sieht Christians Einstellung kritisch: "Chris fand Rebecca ganz interessant, dann Karima und jetzt Louisa. Prinz Christian wird das Blatt neu aufmischen."

Tränen im Reich der der Queen of Love

Je weiter das Leben im Schloss von "Love is King" voranschreitet, desto intensiver werden die Dates der Singles. In der großen Ballnacht braucht jede Prinzessin einen Tanzpartner. "Wenn man den schönsten Prinzen datet, muss man damit rechnen, dass auch andere den gut finden", gesteht sich Rebecca selbst ein, während ihr Rosenkavalier Julian Prinzessin Patrizia datet. Doch was, wenn zwei Kandidatinnen den gleichen Prinzen möchten?

