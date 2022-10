"Love is King" 2022: Wer ist raus in Folge 3 und musste das Schloss verlassen?

Achtung - Spoiler!

Wer ist raus in Folge 1? Prinzessin Nora muss das Schloss verlassen

Das Liebesmärchen hatte für Nora und die Prinzessinnen wie ein Traum begonnen. Ihren modernen Kleiderstil legten sie im Umstyling-Zelt am Anfang von "Love is King" ab und verwandelten sich mithilfe von wehenden Kleidern und feinen Spitzen-Handschuhen in pompöse Prinzessinnen.

Die nächste Überraschung ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten: Die Prinzen, ebenfalls in edlen Gewändern, begrüßten die Single-Frauen mit Handkuss und Verbeugung. Schon hier fiel ihr Prinz Jesaia auf, der Prinzessin Nora mit einem herzlichen Lächeln verzauberte.

Trotz einiger intensiver Gespräche zwischen Nora und Jesaia wählte der Prinz am Ende von Folge 1 Prinzessin Giulia als seine Tanzpartnerin. Auch die Prinzessinnen Louisa, Janine, Karima und Rebecca erhielten eine Tanzkarte. Prinzessin Nora musste als erste die Dating-Show verlassen.

Wer ist raus in Folge 2? Jerome muss ohne Traumprinzessin gehen

Bis zuletzt macht sich Prinz Jerome Hoffnungen, am Ende von Folge 2 die Tanzkarte von Prinzessin Janine zu bekommen. Doch die 33-Jährige entscheidet sich gegen den Ofensteuermann, indem sie das Wort an Prinz Christian richtet: "Prinz Christian, wollen Sie mit mir tanzen?"

Damit steht fest: Jerome muss das Schloss von Queen Olivia Jones ohne Frau an seiner Seite verlassen. "Alles entspannt, alles gut. Ich war meiner Linie treu", fasst der 32-Jährige seine Gefühle zusammen. Für eine Fehlentscheidung halte er Janines Wahl trotzdem.

Wer ist raus in Folge 3? Keine Tanzkarten für die Prinzen und Prinzessinnen

Am dritten Ballabend lag eine besondere Anspannung in der Luft. Durch die Neuankömmlinge Mihrican und Patrizia hatten die Prinzen eine größere Auswahl an Prinzessinnen, an die sie eigentlich ihre Tanzkarte für die nächste Runde weitergeben könnten. Doch Queen Olivia forderte keinen Herren auf, vorzutreten und sich für eine Partnerin zu entscheiden. Stattdessen begrüßte sie Prinz Sedat, der von nun an ebenfalls im großen Dating-Abenteuer teilnehmen darf.

Wer ist raus in Folge 4? Mihrican ohne Prinz am Ballabend

Mit gemischten Gefühlen treten die Prinzen und Prinzessinnen in den Ballsaal ein, bevor die Tanzfläche eröffnet wird. Vor allem die Prinzessinnen Mihrican, Louisa und Patrizia sind unsicher, ob sie einen Tanzpartner für den Ball finden werden.

Drei Single-Damen stehen zwei Prinzen gegenüber, jeder der Herren hat eine frei Tanzkarte. Prinz Christian ist der Letzte, der die Frau an seiner Seite auswählen darf. Er wählt Patrizia und beendet damit gleichzeitig das royale Dating-Abenteuer für Mihrican. "Ich hätte natürlich gerne eine Tanzkarte bekommen, aber es wäre auch nicht richtig gewesen, weil ich für keinen der Prinzen etwas empfunden habe", erklärt sie und verlässt stolz und erhobenen Hauptes das Schloss.

Wer ist raus in Folge 5? Kein Happy End für Janine und Sedat

Am letzten Ballabend holt Herrscherin Olivia Prinzessin Janine und Prinz Sedat zu sich. "Die große Liebe habt ihr in meinem Schloss nicht gefunden", erklärt sie. Aus diesem Grund erhalten beide Teilnehmer:innen keine Tanzkarte und müssen das Schloss vor dem großen Finale von "Love is King" verlassen.

Auch Prinz René verlässt in Folge 5 das Schloss des Märchen-Abenteuers. Alle Infos und Gründe zu seinem freiwilligen Ausstieg kannst du hier nachlesen.