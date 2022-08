Welche Prinzessin darf welchen Prinzen kennenlernen? Alle Infos zu regierenden Queen Olivia erhältst du hier.

Es waren einmal Prinzessinnen und Prinzen, die alle eine Sache gemeinsam hatten: Sie suchten auf ProSieben nach der großen Liebe. Da sie in der modernen Welt keine Lust mehr auf stilloses Dating und Online-Romantik hatten, tauchten sie in die Welt des analogen Kennenlernens ein.

Unter der Herrschaft von Queen Olivia verwandeln sich sechs selbstbewusste Frauen in adelige Prinzessinnen am Hofe.

Prinzessin Karima

Eigentlich trifft man die 31-järige Grundschullehrerin eher in sportlichen Outfits, denn neben ihrer großen Leidenschaft für Hip Hop geht sie gerne ins Fitness-Studio, fährt Ski, geht schwimmen oder spielt Eishockey. Bei "Love is King" zeigt sich Karima in einem romantischen ausgestellten Kleid mit unzähligen Glitzersteinen. Passend dazu trägt sie in ihren langen braunen Haaren ein königliches Diadem.

Prinzessin Janine

Wie eine echte Prinzessin achtet Janine auch im modernen Alltag sehr auf ihr Äußeres. Mit 16 Jahren begann sie sich optisch durch Sport, Haarverlängerung, Brust-OPs und Aufspritzen der Lippen zu verändern – sie liebt es, sich schön zu machen. Für ihren Beruf als Sonderpädagogin zeigt sich die die 33-Jährige jedoch auch oft ungeschminkt und in unauffälligen Klamotten.

Im Umstyling für die Datingshow bekommt Janine ein echtes Prinzessinnenkleid in einem zarten Taupe. Die Spitze, die sich vom Dekolleté bis zum Reifrock wiederfindet, ist ein echter Hingucker und wird sicherlich den ein oder anderen Prinzen in ihren Bann ziehen.

Prinzessin Giulia

Die Halbitalienerin weiß, was sie bei "Love is King" sucht: "Er soll sich selbst lieben können und von sich überzeugt sein, dass er meine Liebe auch wertschätzen kann. Denn nur, wenn man sich selber liebt, kann die Liebe des Partners wertgeschätzt werden", erklärt sie. Für die romantischen Dates im Schloss und im angrenzenden Schlossgarten kleidet sich Giulia in einem gelben Traum aus Tüll und Seide. Durch das leuchtend gelbe Kleid und ihre langen schwarzen Haare erinnert sie an die Prinzessin "Belle" aus dem Disney-Klassiker "Die Schöne und das Biest".

Prinzessin Louisa

Louisa möchte mit ihrem pompösen Ballkleid der Männerwelt den Kopf verdrehen. Mit großen Ohrringen, auffallender Kette, Diadem und feinen Handschuhen aus Spitze möchte die 26-Jährige die moderne Dating-Kultur hinter sich lassen. Beim Dating wünscht sie sich Einfallsreichtum und ein ausgefallenes Treffen, bei dem es beim Händchen halten zu knistern beginnt.

Prinzessin Rebecca

Auch Friseurmeisterin Rebecca verwandelt sich zum Start von "Love is King" in eine wunderhübsche Prinzessin, die die große Liebe im Schloss finden möchte. In einem weit ausgestellten Kleid in Rosa und Rot möchte die Friseurmeisterin ihr Gegenüber sprachlos machen.

Mit ihrem Körper und ihrem Charakter ist die 24-Jährige vollkommen zufrieden. Vor allem für ihre glänzenden Augen bekommt sie häufig Komplimente.

Prinzessin Nora

Ebenfalls wie eine echte Disney-Prinzessin sieht Nora nach dem Umstyling aus. Ihr elegantes Kleid besteht aus feinem Samt in einem unschuldigen Beeren-Ton. Abgerundet wird das edle Outfit mit goldenem Schmuck und einem Diadem im Haar. Obwohl die gebürtige Georgierin eine starke, selbstbewusste Frau ist, wünscht sie sich einen Mann, der ihr Fels in der Brandung ist. Sie träumt von einer Beziehung, in der beide Partner und Partnerin die gleichen Interessen und Lebenswege verfolgen.

Die neue Datingshow "Love is King" startet am 8. September 2022 exklusiv auf Joyn. Weitere Folgen gibt es immer donnerstags bei Joyn PLUS+. Später ist "Love is King" auf ProSieben zu sehen.