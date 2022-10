Love is King

Drei Prinzessinnnen und ein Prinz: Mit wem meint Prinz Christian es ernst?

Folge 4 von "Love is King" beginnt mit einigen offenen Fragen: Etwa zu Prinz Christians Absichten, denn er zeigt deutliches Interesse an drei Prinzessinnen. Doch mit welcher kann er sich eine ernsthafte Zukunft vorstellen? Und welche Prinzessin nimmt am Ballabend trotz der Aufregung seine Tanzkarte an?