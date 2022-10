"Love is King": So siehst du Folge 2 im TV, im Livestream und als Wiederholung auf ProSieben

Diese Prinzessinnen und Prinzen sind in Staffel 1 von "Love is King" dabei.

Wie sehen die Kandidat:innen im Vorher-Nachher-Vergleich aus? Wirf hier einen Blick darauf!

Staffel 1 im Livestream sehen

Folge 1 von "Love is King" ist bereits am Donnerstag, 6. Oktober 2022, auf ProSieben ausgestrahlt worden. Streamen kannst du die Sendung entweder über den Livestream von ProSieben oder auf Joyn. Wenn du ein JoynPLUS+-Abo hast, kannst du bereits alle Folgen von "Love is King" in der Joyn-Mediathek ansehen. Die Episoden 2 bis 6 im Free-TV werden ab jetzt immer donnerstags ausgestrahlt.

Folge verpasst? Hier gibt's die Wiederholung

Alle ganzen Folgen gibt's als Wiederholung nach der TV-Ausstrahlung hier. In der Mediathek von Joyn sind ebenfalls die ganzen Folgen von "Love is King" nach der Erstveröffentlichung jederzeit als Wiederholung abrufbar. So kannst du deine Lieblingsszenen nochmal anschauen und dich mit deinen Freund:innen über die beeindruckenden Kleidungsstücke der Prinzessinnen und Prinzen austauschen.

Das Finale von "Love is King" vorab ansehen

Das große Finale des königlichen Datingabenteuers siehst du ab Donnerstag, 6. Oktober 2022 exklusiv auf JoynPLUS+. Bei welche Prinzen und Prinzessinnen geht die große Liebe auch im Alltag weiter? Wer bindet sich auch für die Zukunft?

