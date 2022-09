Diese Prinzessinnen und Prinzen sind in Staffel 1 von "Love is King" dabei.

Exklusiver Start auf Joyn

Die neue Dating-Show "Love is King" feiert ihren Start am 8. September 2022 exklusiv auf Joyn. Auf der Plattform des Streaming-Dienstleisters eröffnet Queen Olivia Jones erstmals die Türen zu ihrem Schloss. Werden sich die Prinzessinnen und Prinzen ineinander verlieben? Das zeigt sich in sechs märchenhaften Folgen.

TV-Ausstrahlung von "Love is King" auf ProSieben

Nach der Ausstrahlung auf Joyn wird "Love is King" auch im TV auf ProSieben laufen. Wann genau es soweit ist und welche Sendezeiten und Sendetermine die TV-Ausstrahlung der ersten Staffel hat, steht bisher noch nicht fest.

Staffel 1 im Livestream sehen

Streamen kannst du die Sendung zunächst nur auf Joyn. Während Folge 1 kostenlos abrufbar ist, brauchst du für die Episoden 2 bis 6 ein Abo bei JoynPLUS+. Sobald "Love is King" auf ProSieben gezeigt wird, ist parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen online auf prosieben.de ein Livestream zu finden.

Folge verpasst? Hier gibt's die Wiederholung

In der Mediathek von Joyn sind die ganzen Folgen von "Love is King" nach der Erstveröffentlichung jederzeit als Wiederholung abrufbar. So kannst du deine Lieblingsszenen nochmal anschauen und dich mit deinen Freund:innen über die beeindruckenden Kleidungsstücke der Prinzessinnen und Prinzen austauschen.

