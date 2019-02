Lucifer - Staffel 3

Der unglaublichen Cliffhanger am Ende der 2. Staffel hat viele Fragen aufgeworfen. Lucifer wird mit einem Schlag auf den Hinterkopf außer Gefecht gesetzt und erwacht im Nirgendwo. Wer hat ihn entführt? Was ist geschehen und wie kam es dazu, dass er verwundet in der Wüste wieder aufgewacht ist? In der dritten Staffel wird Lucifer den Ereignissen, der zweiten Staffel auf den Grund gehen, ob seine übernatürlichen Fähigkeiten und Chloe dabei hilfreich sein werden?

ProSieben zeigt die 3. Staffel "Lucifer" ab Mittwoch, 27. März 2019, um 22:15 Uhr in Doppelfolgen.

Der Serien-Mittwoch ab 27. März 2019 im Überblick

20:15 Uhr – Start der 15. Staffel "Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte" in Doppelfolge

22:15 Uhr – Start der dritten Staffel "Lucifer" in Doppelfolge

Der Serien-Mittwoch ab 3. April 2019 im Überblick

20:15 Uhr – Neue Folgen der 15. Staffel "Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte"

21:15 Uhr – Start der zweiten Staffel "Seattle Firefighters – Die jungen Helden"

22:15 Uhr – Neue Episoden der dritten Staffel "Lucifer" in Doppelfolgen