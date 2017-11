Staffelende und Staffelbeginn an einem Tag? ProSieben macht es möglich! Am Montag, den 13. November, geht bei uns zwar die 3. Staffel von "Mom" zu Ende, aber im Anschluss nimmt bereits die 4. Staffel Fahrt auf.

Jetzt per E-Mail teilen

© 2015 Warner Bros. Entertainment, Inc.

Wer befürchtet hat, den Rest des Jahres auf die US-Kult-Sitcom "Mom" verzichten zu müssen, hat sich getäuscht! Als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk von uns geht es nämlich mit der Erzählung des turbulenten Lebens von Christy und Bonny sofort weiter. Am Montag, den 13. November, gibt es zunächst um 23:05 das große Finale der 3. Staffel. Danach schließen ab 23:30 die ersten beiden Folgen der 4. Staffel an, welche in den Wochen darauf jeden Montag mit drei weiteren Episoden fortgeführt wird. Keinerlei Cliffhanger, kein monatelanges Warten auf neue Folgen: Die Montage im Jahr 2017 auf ProSieben bleiben lustig und temperamentvoll.

Darum geht es in "Mom"

"Mom" handelt von der angehenden Juristin Christy (Anna Faris), die sich ihr Studium durch den Job als Kellnerin finanzieren muss, sowie ihrer arbeitslosen Mutter Bonnie (Allison Janney). Beide Frauen hatten in der Vergangenheit mit exzessivem Alkohol- und Drogenkonsum zu kämpfen und versuchen ihre Sucht nun bei den "Anonymen Alkoholikern" endgültig in den Griff zu bekommen. Dort erhalten sie zwar von den anderen Gruppenmitgliedern Marjorie (Mimi Kennedy), Jill (Jaime Pressly) und Wendy (Beth Hall) immer wieder Beistand, treten mit diesen zusammen aber auch von einem Fettnäpfchen ins nächste.

Was euch in der 4. Staffel erwartet

Nachdem Bonnies Freund Adam für einen mehrmonatigen Drehtermin nach Europa gereist ist, überrascht er sie damit, dass er früher als geplant wieder vor ihrer Tür auftaucht. In der Folgezeit verbringen die beiden jeden Tag miteinander, was jedoch nicht nur merklich auf Kosten der Treffen bei den "Anonymen Alkoholikern" geht, sondern ebenso ihre Beziehung auf eine harte Probe stellt. Auch Christy hat einige Sorgen: Die Freundschaft zu Jill droht zu zerbrechen und ihre Kinder Violet und Roscoe tun einiges dafür, ihrer Mutter hinsichtlich des Konsums von harten Drogen in nichts nachzustehen.

Am Montag, den 13. November, um 23:05 gibt es auf ProSieben das große Finale der 3. Staffel von "Mom". Direkt im Anschluss starten die neuen Folgen der 4. Staffel. Bereits ab 20:15 darf man sich auf vier Episoden von "The Big Bang Theory" und ab 22:10 auf zwei Folgen von "2 Broke Girls" freuen.