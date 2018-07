Christy alias Anna Faris und Bonnie alias Allison Janney zeigen dem Montag auf ProSieben wieder, wer die Hosen an hat. Wir dürfen uns auf eine weitere Staffel voller urkomischer und intensiver Mutter-Tochter-Momente freuen.

Am Montag, den 23. Juli, startet die fünfte Staffel „Mom“ um 23:10 auf ProSieben. Die aktuellen Episoden kannst du bis zu 30 Tage nach TV-Ausstrahlung kostenlos und in voller Länge auf ProSieben.de, in der ProSieben App und auf deinem Smart-TV ansehen.