Ab dem 25. September geht es montags auf ProSieben mit der 3. Staffel der Comedy-Serie "Mom" weiter. Fans der Serie können sich auf 16 neue Episoden der beliebten US-Sitcom freuen, die in Doppelfolgen ausgestrahlt wird.

© 2015 Warner Bros. Entertainment, Inc.

Dieser Montagabend verspricht Lachkrämpfe! Nach "The Big Bang Theory" und "2 Broke Girls" laufen ab dem 25. September um 23:05 Uhr jede Woche zwei neue Episoden der Serie "Mom".

Darum geht es in "Mom":

Die Sitcom "Mom" handelt von der alleinerziehenden Kellnerin Christy (Anna Faris). Nachdem sie ihr Alkoholproblem bewältigt hat, versucht sie ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und das Vertrauen ihrer Kinder zurückzugewinnen. Doch dann taucht plötzlich ihre Mutter Bonnie (Allison Janney) auf. Sie möchte wieder Teil der Familie sein, die sie über viele Jahre vernachlässigt hat. Die beiden Mütter stürzen daraufhin von einem Missgeschick ins nächste.

Was euch in den neuen Folgen erwartet:

Nachdem Christys Sohn Roscoe bei seinem Vater eingezogen und Tochter Violet eine Verlobung mit dem Psychologieprofessor Gregory eingegangen ist, scheint es zunächst so, als könnten Christy und Bonnie mehr Zeit in ihre Mutter-Tochter-Beziehung investieren. Bonnie muss sich jedoch schon bald die Frage stellen, ob sie sich zu ihrer Partnerschaft mit Steve, den sie bei den "Anonymen Alkoholikern" kennengelernt hat, bekennen und den nächsten Schritt wagen möchte. Christy wird wiederum zunehmend in die Probleme ihrer Tochter hineingezogen, deren Verlobung sich als weniger glücklich erweist als es zunächst scheint. Darüber hinaus muss sie sich weiterhin um die 19-jährige Jodi (gespielt von "Hannah Montana"-Star Emily Osment) kümmern, die versucht, ihre Drogenabhängigkeit zu überwinden und zurück ins Leben zu finden.

Am Montag, den 25. September, um 23:05 starten auf ProSieben die neuen Folgen von "Mom". Bereits um 22:10 kehrt "2 Broke Girls" mit neuen Folgen aus der finalen Staffel 6 zurück und natürlich müsst ihr am Mad Monday auf ProSieben auch nicht auf "The Big Bang Theory" verzichten!