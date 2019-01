In der Musikshow "My Hit. Your Song.", am 24. Januar, 20:15 Uhr, auf ProSieben. Die Saarbrücker Band Lumbematz begeistert Namika mit einer Hard-Rock-Version ihres Songs "Je ne parle pas français". Spontan rockt die Sängerin bei der geforderten Zugabe mit. Namika: "Das war voll auf die Fresse." Auch Jenny Berggren von Ace of Base kann nicht ruhig sitzen bleiben, wenn die Mannheimer Band Cris Cosmo ihrem Hit "All That She Wants" karibisches Flair mit Reggaeton-Beats verleiht. Welche Band begeistert die Star-Musiker und das Publikum am meisten und gewinnt 25.000 Euro?

Diese Musiker singen die Songs ihrer Stars

Jenny Berggren von Ace of Base: Cris Cosmo vs. Anna Pape

Cris Cosmo (Reggae-Band aus Eppingen, Mannheim und Frankfurt a. M.): "Don’t Turn Around", "All That She Wants"

Anna Pape (20, Pop-Sängerin aus Hamburg): "Don’t Turn Around", "Beautiful Life"

Namika: Max von Milland vs. Lumbematz

Max von Milland (33, Mundart-Sänger aus München): "Lieblingsmensch", "Alles was zählt"

Lumbematz (Rockband aus Saarbrücken): "Lieblingsmensch", "Je ne parle pas français"

SIDO: Goldmeister vs. ABAY

Goldmeister (Duo-Dixie-Band aus Hamburg und Wuppertal): „Astronaut“, „Der Himmel soll warten“

ABAY (Alternative-Indie-Band aus Berlin und Köln): „Astronaut“, „Einer dieser Steine“

Bereits vorab gibt es hier täglich einen Auftritt der Bands.

"My Hit. Your Song." – am 24. Januar 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben