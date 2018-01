Die neue ProSieben-Comedy-Show „Die Comedy-Show“ startet am Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar, um 22:30 Uhr und läuft jeweils nach „Das Ding des Jahres“. Schauspielerin Mimi Fiedler sowie Kevin Gerwin, Kevin Ray und zwei weitere, wöchentlich wechselnde Comedians erzählen in ihren Stand-ups fünf unglaubliche, witzige Storys, untermalt mit nachgespielten Szenen. Vier davon sind tatsächlich passiert, eine ist frei erfunden. Am Ende stimmen die Zuschauer darüber ab: Kommt das Publikum der Fake-Geschichte auf die Spur?

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: „Die Comedy-Nachwuchs-Förderung hat Tradition auf ProSieben. Mit ‚Die Comedy-Show‘ bieten wir jungen Comedians eine neue Bühne.“

Die wechselnden Nachwuchs-Comedians neben Mimi Fiedler, Kevin Gerwin und Kevin Ray sind: Stefan Danziger, Jacqueline Feldmann, Joyce Ilg, Lena Liebkind, Marcel Mann, Sarah Mangione, Joel von Mutzenbecher, Benni Stark, Der Storb und Osan Yaran.

„Die Comedy Show“ ab Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar 2018, nach „Das Ding des Jahres“, um 22:30 Uhr auf ProSieben!