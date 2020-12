Von Niklas Marx

Will Smith war sichtlich erstaunt von der überdimensionalen Kinoleinwand bei der Deutschlandpremiere von "Men in Black" 3 am Montag in Berlin. Mit knapp 7000 Gästen war die O2-Arena prall gefüllt und stellte damit einen neuen Rekord auf. Auch die 26x14 Meter große Leinwand scheint rekordverdächtig zu sein.

Die Fans waren außer sich, als Will Smith mit Tommy Lee Jones und Josh Brolin die Bühne betrat. Minutenlanger Beifall noch bevor einer der Schauspieler ein Wort gesagt hatte. In der darauffolgenden Rede gab es vor allem Lob für Josh Brolin, der den jungen Agent K in dem neuen Film spielt.

Will Smith gab zu, nach seiner vierjährigen Schauspielpause etwas eingerostet war. Die Fans merkten davon während dem Film nichts. Szenenapplaus nach bemerkenswerten 3D-Effekten, oder dem lustigen "Men in Black"-Humor, der aus den ersten Teilen bekannt ist, gab es mehrfach.

Eine Zeitreise ins Ungewisse

Vor zehn Jahren ging Will Smith mit Partner Tommy Lee Jones das letzte Mal auf Alienjagt. Damals musste das Licht von Zartha gefunden und vor der außerirdischen Serleena beschützt werden. Mit Spannung erwarten die Fans nun den dritten Teil der Männer in den schwarzen Anzügen.

Die Trailer lassen schon erraten, dass Agent J alias Will Smith eine Zeitreise hinlegt, um die Geheimnisse des Agent K, gespielt von Tommy Lee Jones, aufzudecken. Weitere Details sind kaum zu erahnen, aber die Reaktion des riesigen Premierenpublikums lässt auf eine würdige Fortsetzung hoffen, in der wieder munter geblitzdingst wird.

Der Film kommt am 24. Mai in die deutschen Kinos.