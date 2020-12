Von Niklas Marx

In einer TV-Satire über den politischen Aufstieg von Karl-Theodor zu Guttenberg soll Alexandra Neldel die Rolle der Ehefrau Stephanie übernehmen. Der Filmproduzent Nico Hoffmann zeigte sich begeistert von der 36-jährigen Schauspielerin: "Hinter jeder erfolgreichen Männerkarriere steckt eine intelligente, starke Frau."

Neldel habe genau die richtige Figurentiefe für eine so bedeutsame Rolle. Sie überzeugte die Produzenten vor allem in ihren Erfolgsrollen der "Wanderhure" und in "Verliebt in Berlin", in denen die Schauspielerin in die verschiedensten Figuren schlüpft und immer authentisch wirkt.

Die Hauptrolle des früheren Verteidigungsministers ist hingegen noch nicht besetzt worden. Der Wunschkandidat Jan Josef Liefers hat Hoffmann schon seit längerem abgesagt. Bekannt ist, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel von Katharina Thalbach gespielt wird. Die Dreharbeiten für den Film beginnen voraussichtlich im August diesen Jahres.

Neldels erfolgreichste Filmfigur die "Wanderhure" kehrt am 19. Juni zurück ins Fernsehen. Der dritte und damit letzte Teil der TV-Saga wird "Das Vermächtnis der Wanderhure" sein.