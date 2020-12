Von Niklas Marx

Unerwartete Wende im Sexualdelikt um John Travolta. Nachdem der erste Kläger Anfang dieser Woche dem Druck nicht standhielt und seine Klage zurückzog, knickt nun auch der zweite Kläger ein. Travoltas Unschuld wird immer wahrscheinlicher.

Kläger Nummer 1, der unter dem Pseudonym "John Doe #1" bekannt wurde, hatte dem Schauspieler vorgeworfen ihn an seinem besten Stück begrapscht zu haben. Er gab an, der Vorfall sei am 16. Januar gewesen. Nachdem Travolta jedoch anhand von Rechnungen seine Unschuld bewies, war sich der Masseur bei seiner Aussage nicht mehr sicher.

Sah es anfangs noch so aus, dass Travolta der sexuellen Belästigung überführt wurde, waren die Anklagen nun sehr zweifelhaft zu Betrachten. Der erste Masseur zog seine Klage zurück - Trotzdem beharrten Kläger 2 und 3 noch an ihren Anschuldigungen fest.

Jetzt scheint die Akte Sexskandal für Travolta Geschichte zu sein. Der zweite Masseur zog seine ebenfalls Klage zurück, nachdem er behauptete in einem Hotel in Atlanta belästigt worden zu sein. Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis auch Kläger Nummer 3 dem Ansturm Travoltas Anwälte klein beigibt.

Quelle: radaronline