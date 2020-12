Von Sandra Glasenapp

Besser könnte es für Sängerin Beyoncé kaum laufen: Mit ihren 30 Jahren hat sie bereits 16 Grammys gewonnen, ist glücklich mit Jay-Z verheiratet und gerade Mutter geworden. Nun darf sie sich über eine ganz besondere Ehre freuen: Das amerikanische Magazin People kürte sie zur "Schönsten Frau der Welt 2012".

Die Sängerin landete auf Platz 1 der Liste der schönen Damen, die die Zeitschrift People in jedem Jahr zusammen stellt. Neben Beyoncé haben es die Schauspielerinnen Sofia Vegara ("Modern Family"), Charlize Theron ("Young Adult"), Michelle Williams ("My Week With Marilyn") und Lily Collins ("Spieglein, Spieglein") auf die Liste geschaft

"Ich fühle mich schöner als je zuvor, weil ich ein Kind bekommen habe", sagt Beyoncé. "Ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Verbindung gehabt. Mein Leben hatte noch nie einen solchen Sinn!"

Die 30-jährige Sängerin ist seit vier Jahren mit Jay-Z (42) verheiratet. Im Januar kam ihre Tochter Blue Ivy Carter zur Welt. Seitdem heißt es für Beyoncé: Windeln wechseln statt Charts stürmen. Und sie macht nichts lieber als das: "Sie ist einfach das Niedlichste auf der Welt!", schwärmt die Sängerin.