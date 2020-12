Von Sandra Glasenapp

Hat Bobby Brown seine Ex-Frau Whitney Houston in den Tod getrieben? Houstons Familie gibt ihm zumindest eine Mitschuld. In einem Interview beteuert Bobby Brown nun, dass er unschuldig an Whitney Houstons Drogensucht ist, die zu ihrem Tod geführt hat.

"Bevor ich Whitney kennengelernt habe, habe ich Haschisch geraucht und Bier getrunken. Ich war nicht derjenige, der sie zu harten Drogen gebracht hat. Und ich bin nicht Schuld an ihrem Tod.", so Brown im Interview mit der amerikanischen "Today"-Show.

Bobby Brown: Angeblich seit sieben Jahren drogenfrei

Brown beteuert, dass er seit sieben Jahren keine harten Drogen mehr angerührt habe. Er sei schockiert, dass die Sängerin in den Tagen vor ihrem Tod immer noch damit zu kämpfen hatte. "Ich kann ehrlich sagen, dass ich diese Frau sehr geliebt habe. Und ich glaube, dass sie dasselbe für mich empfunden hat."

Bobby Brown und Whitney Houston waren von 1992 bis 2007 verheiratet. Die beiden verband eine Hassliebe, die das Paar immer wieder in die Medien brachte. Brown und Houston haben eine gemeinsame Tochter: Bobbi Kristina (*1993).

Whitney Houston starb am 11. Februar 2012 im Alter von nur 48 Jahren in einem Hotel in Beverly Hills. Die Todesursache war Ertrinken. Ihr ständiger Kokainkonsum und eine Herzkrankheit haben mit zum Tod beigetragen.