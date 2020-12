Von Niklas Marx

Er ist der wohl gefragteste 18-Jährige auf dem Planeten. Justin Bieber kann sich vor Fans kaum retten und gilt immer noch als der perfekte Schwiegersohn ohne jeden Makel. Die amerikanische Presse überprüft das in den letzten Wochen genau und sucht die Leiche in Biebers Keller.

"Botox für Justin Bieber" heißt es in den neusten Gerüchten. Biebers Berater soll dem 18-Jährigen demnach geraten haben durch das Nervengift kleine Stirnfalten loszuwerden. Immer wenn er die Augenbrauen hebe würde sich seine Stirn in falten legen. Eigentlich völlig normal - nur für einen Star anscheinend nicht.

Bieber selbst wird höchst wahrscheinlich nur die Stirn runzeln können. Aber das war nicht das erste Mal, dass die amerikanische Presse dem Teenie-Idol eine negative Meldung anhängen will.

Zuerst kursierten monatelang Trennungsgerüchte von Selena Gomez, weil beide grade beruflich eingespannt waren, später waren es Seitensprünge, die Bieber begangen haben soll.

Justin Bieber scheint all dies nichts anhaben zu können. In letzter Zeit ist er seinen Fans so nahe wie nie. Konzerte ohne Eintritt, extra Autogrammstunden und ein neues Album lassen den kleinen Kanadier so sympathisch wie nie wirken.

Quelle: top.de