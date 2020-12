Von Niklas Marx

Schon länger such Simon Cowel, der Produzent und Jurymitglied der Show, eine prominente Nachfolgerin für Nicole Scherzinger in seiner Jury bei X-Factor. Britney Spears soll jetzt das Rennen gegen Beyonce und Adele gemacht haben. Noch seien nicht alle Details geklärt, aber die groben Punkte sollen schon feststehen.

15 Millionen Dollar soll Britney Spears für die gesamte X-Factor Staffel bekommen. Eine kleine Hürde muss der Vertag nach Fertigstellung noch überwinden: Jamie Spears, der Vater von Britney, muss den Vertrag unterschreiben, sowie Anwälte von der 30-Jährigen. Diese haben noch zum Teil die Vormundschaft für Britney Spears.

Femme Fatal

Die Vormundschaft besteht noch aus den wilden Zeiten, in denen Britney Spears mit diversen Partyabstürzen und einem radikalen Kurzhaarschnitt auf sich aufmerksam machte. Diese Zeit scheint vorbei zu sein. Auch Simon Cowel sieht das so und freut sich neben der "Oops I did it Again"-Sängerin in der Jury zu sitzen.

Quelle: tmz