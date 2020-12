Von Andrea Ballmann

Der vom US-Magazin "People" zum "Sexiest Man Alive" gekürte Hollywood-Schauspieler Channing Tatum (32) wird Vater. Der 32-jährige Tatum und seine gleichaltrige Frau Jenna Dewan-Tatum erwarten die Geburt ihres ersten Kindes, wie "People" am Montag berichtete.

Viele kennen Tatum nur als sexy, muskelbepackten Tänzer aus seinen Filmen, doch während er in seinen Streifen meist reihenweise Frauenherzen zum Schmelzen bringt, ist er im wahren Leben nur einer treu: seiner Ehefrau Jenna Dewan-Tatum (32).

Schon seit geraumer Zeit planen die beiden ihre kleine Familie und nun hat es endlich geklappt: Dewan-Tatum ist zum ersten Mal schwanger. Die frohe Botschaft verkündete ihr Management gegenüber dem Magazin "People". Einzelheiten zum Geburtstermin und zum Geschlecht des Kindes wurden aber noch nicht bekannt gegeben.

Eins ist noch nicht genug

Die werdenden Eltern seien so glücklich, wie man es nur sein kann. Und offenbar planen Channing und seine Gattin noch mehr Kinder: "Die erste Zahl, die mir in den Kopf kommt, ist die drei, aber ich will einfach ein gesundes Kind und dann sehen wir weiter", erklärte der "Magic Mike"-Star vor einiger Zeit in einem Interview mit dem Boulevard-Blatt.

Erst im November war der mit Filmen wie "Das Leuchten der Stille" bekannt gewordene Tatum vom Magazin "People" zum Mann mit dem größten Sexappeal gekürt worden. Seine Frau lernte er 2006 während der Dreharbeiten für den Tanzfilm "Step Up" kennen. Die beiden heirateten im Jahr 2009.

Für die werdenden Eltern dürfte das kommende Jahr ohnehin schon turbulent genug werden: Tatum hat mindestens vier Filmrollen ergattert, seine Gattin wirkt unter anderem in der TV-Serie "American Horror Story: Asylum" mit.