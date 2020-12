Von Alexander Böck

"I Gotta Feeling" ist einer der erfolgreichsten Songs der vergangenen Jahre und stammt zu großem Teil von U2. Das enthüllte nun Produzent Jimmy Iovine. Songschreiber will.i.am hat demnach die Akkorde des Lieds "I'll go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight" übernommen. Ein Riesen-Skandal? Nein, denn der 37-Jährige gab das scheinbar schon zu.

Will.i.am war im Studio, um ein paar Remixe zu "I'll Go Crazy" aufzunehmen. "Er arbeitet zwei Wochen für sie, kommt wieder und schreibt 'I Gotta Feeling'", wird Iovine von der britischen "The Sun" zitiert. "Die Akkorde sind von U2, zu 100 Prozent. Will hat es ihnen sogar gesagt."

Melodien für Millionen

Falls Bono seinen Anteil abhaben möchte, hätte er wohl gute Chancen vor Gericht. "I Gotta Feeling" verkaufte sich weltweit über 14 Millionen Mal und ist der meistdowngeloadete Song bei iTunes aller Zeiten, laut "The Sun". Der Song erschien 2009 als zweite Single des Albums "The End" und wurde zu einem internationalen Hit.

Die beiden Superstars Bono und will.i.am sind jedoch gut befreundet. Eine Klage ist demnach höchst unwahrscheinlich.

Quelle: The Sun