Von Niklas Marx

R. Kelly ist seit vielen Jahren im Musikgeschäft tätig. Doch die amerikanische Regierung beschuldigt ihn jetzt seine Steuern seit 2005 nicht gezahlt zu haben. Der Sänger ist bei den Behörden mittlerweile 4,8 Millionen Dollar im Verzug. Nur ein Versehen oder ist R. Kelly tatsächlich pleite?

Robert Sylvester Kelly arbeitete schon mit Künstlern wie Michael Jackson, Jennifer Lopez und Whitney Houston zusammen. Dabei sollte er eigentlich genug Geld verdient haben, um sorgenfrei Leben zu können.

Doch mit 4,8 Millionen Dollar Schulden wird klar, dass R. Kelly seit 2005 kein großes Vermögen mehr besitzen kann. Seine Alben kommen bestenfalls in Amerika in die Top Ten, die europäischen Top-fünf Charts erreichte er das letzte Mal 2004. Die Zeiten, in denen alles zu Gold wurde, was R. Kelly anfasste sind vorbei.

Echte Geldschleuder

Vergangenes Jahr verkaufte R. Kelly seine Villa in Chicago zum Spotpreis für drei Millionen Dollar. Dabei hatte er in erfolgreicheren Zeiten aus der ehemaligen Kirche einen Palast mit Saunabereich, Haifischbecken und einer Waschanlage für Hunde bauen lassen. Sachen, die die Menschheit unbedingt braucht.

Sein ausschweifender Lebensstil wurde dem smarten Kuschelsänger zum Verhängnis. Die 4,8 Millionen Dollar Schulden möchte er zurückzahlen, wie er den Behörden über einen Pressesprecher mitteilen lies. Woher er das Geld nehmen will, weiß R. Kelly wahrscheinlich selber nicht.

Quelle: tmz