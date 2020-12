Von Isabella Domke

Kein Hollywood-Star scheint mehr Pech in der Liebe zu haben als Jennifer Aniston (44). Alle waren schon so gespannt auf die kommende Traumhochzeit mit Justin Theroux (41). Doch nun die Schock-Meldung: Die Hochzeit ist auf unbestimmte Zeit verschoben!

Im nächsten Monat sollte es in Hollywood wieder einmal eine Traumhochzeit geben. So beschäftigten sich zuletzte auch die Schlagzeilen rund um Jen noch mit dem möglichen Aussehen des Hochzeitskleides - und nun das: Die Schauspielerin und ihr drei Jahre jüngerer Liebster, Schauspieler und Drehbuchautor Theroux, sollen einvernehmlich die Hochzeit auf unbestimmte Zeit verschoben haben, berichtet "Promiflash".

Dabei wünscht man gerade der 44-jährigen Halb-Griechin das Liebesglück besonders. 2005 gab sie die Trennung von ihrem damaligen Ehemann und Schauspieler Brad Pitt (49) bekannt, da dieser sich bei den Dreharbeiten zum Film "Mr. and Mrs. Smith" in seine Schauspiel-Kollegin Angelina Jolie (37) verliebt hatte. Seitdem wollte es bei Aniston mit Beziehungen nicht mehr so recht klappen.

Es kommt doch auf die Größe an!

Grund der Streitigkeiten sei wohl die Größe der Veranstaltung. Ein Insider äußerte gegenüber "ShowbizSpy", dass das Paar unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Anzahl der Gäste habe: "Jen möchte etwas Größeres mit all ihren Freunden, Justin hätte aber lieber etwas Intimeres."

Doch die zitierte Quelle gibt auch Entwarnung im Bezug auf eine mögliche Trennung: "Es hat nichts mit ihnen als Paar zu tun, sie sind wahnsinnig verliebt", will der Insider wissen. Weiterhin würden sich die zwei nun über einen möglichen neuen Termin Ende August oder Anfang September unterhalten.