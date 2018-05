Von Niklas Marx

Sie waren Hollywoods On-Off-Pärchen. Doch seit diesem Jahr steht fest: Eine Hochzeit steht an. Erste Einzelheiten sind jetzt schon ans Licht gekommen. Justin Timerblake und Jessica Biel wollen sich im August diesen Jahres das Ja-Wort geben. Wie ein Insider berichtet, ist eine große Party mit vielen Freunden in Planung.

Alles muss perfekt sein

Eine Party-Location ist allerdings noch nicht bekannt. Das Brautpaar wisse lediglich, dass die Zeremonie in Kalifornien stattfinden soll. Die meisten Gedanken wird sich wohl wie immer die Braut machen. Jessica Biel ist jedoch nicht alleine. Unterstützt wird sie vor allem von Justins Mutter, die ihr mit Rat und Tat zur Seite steht.

Eine wichtige Entscheidung ist kürzlich getroffen worden: Das Brautkleid wird Designerin Monique Lhuillier entwerfen, die auch schon Kleider für Reese WItherspoon und Nicole Richie angefertig hat.

Justin Timberlake hatte sich mit seiner Freundin an Weihnachten 2011 verlobt. Justins Großmutter Sadie Bromer war so begeistert davon, dass sie sich prompt bei der Presse meldete. "Er hat mich an Weihnachten angerufen und gesagt, dass er sich verlobt hat", erzählte sie damals voller Freude.