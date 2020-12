Von Niklas Marx

Die Familie von Katherine Heigl und Josh Kelley wächst. Vor drei Jahren adoptierten das Hollywoodpaar die kleine Naleigh - jetzt ist das nächste Familienmitglied dazugekommen. Heigl und Kelley entschlossen sich ein zweites Mal ein kleines Mädchen zu adoptieren.

Weitere Details über die Herkunft oder den Namen des Babys wurden von der Sprecherin des Paares nicht bekannt gegeben. Die Schauspielerin und der Singer-Songwriter sprachen schon oft über Adoptivkinder, auch vor ihrer Verlobung. Heigl selbst hat eine koreanische Adoptivschwester.

Biologische Eltern

Auch über den Wunsch von eigenen Kindern haben die Adoptiveltern schon gesprochen. Ausschließen möchte Heigl biologische Kinder nicht, jedoch sagte sie letztes Jahr, dass sie vorher noch einmal adoptieren möchte. Gesagt getan!

In Moment ist Katherine Heigl in der Kriminalkomödie "Einmal ist keinmal" in den deutschen Kinos zu sehen. In Zukunft wird sie wohl mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen.

Quelle: people