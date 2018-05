Von Sandra Glasenapp

Katy Perry (27) habe in Lagerfeld-Muse Baptiste Giabiconi angeblich eine neue Liebe gefunden, so hieß es am Montag. Jetzt meldet sich die US-Sängerin über Twitter zu Wort und dementiert die Gerüchte. In einer Reihe von Tweets postete sie, dass sie Single und dabei sehr zufrieden sei.

Perry und das 22-jährige französische Model Baptiste Giabiconi wurden beim gemeinsamen Frühstück und auf Fashionshows gesehen. Offiziell wurde die Beziehung jedoch nicht bestätigt.

Im Dezember 2011 zerbrach die Ehe zwischen der Sängerin und dem britischen Schauspieler Russell Brand. Die beide waren zwei Jahre lang ein Paar. Die Ehe hielt nur ein Jahr.

Katy Perry konzentriert sich scheinbar vorerst auf ihre Karriere. Die Sängerin kündigte an, ein "Kult-Duett“ mit Rihanna aufnehmen zu wollen. Bei der Echo-Verleihung präsentierte sie in der letzten Woche in Berlin ihren aktuellen Song „Part Of Me“.