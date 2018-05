Von Niklas Marx

Anfang des Jahres hatte die Skandalsängerin Lady Gaga verkündet, sich in nächster Zeit aus dem Medienrummel herauszuhalten. Jetzt spricht ein Insider über die Liebe der 26-Jährigen und lässt tiefe Einblicke zu: Lady Gaga genießt die Zeit ihrem Freund Taylor Kinney und möchte ihn heiraten.

Seit letztem Sommer ist die Sängerin mit dem US-amerikanischen Schauspieler ein Paar. Der Insider verrät, die Verliebten verbringen immer noch jede freie Minute zusammen. "Kinney findet es einfach klasse, wie sie mit ihm und seinen Freunden abhängt und in der Bar Dart spielt", so der Insider.

So gar nicht ladylike aber durchaus typisch Gaga, wie diese Situation beschrieben wird. Aber das Paar denkt neben Dart spielen und Bier trinken schon weiter: Zusammen sollen sie auf Wohnungssuche sein - New York und Pennsylvania sind die Wunschorte.

Auf der Suche nach dem Ring

Besondere Mühe scheint sich Kinney nach Angaben des Insiders bei der Suche nach dem richtigen Ring zu machen. "Der Verlobungsring ist das wichtigste Zeichen und beide denken darüber nach, zu heiraten."

Die Stars lernten sich beim Videodreh zu Lady Gagas Song "You and I" kennen. Die Chemie habe angeblich sofort gestimmt. Sogar zusammen wohnen sollen sie schon. Lady Gagas Tournee startet am 27. April in Seoul. Bei 110 Konzerten bleibt jedoch weniger Zeit für die Liebe.

Quelle: sun