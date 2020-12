von Simon Aukenthaler

2012 lernten sich Rocco Stark (27) und Kim Debkowski (20) im Dschungel-Camp kennen. Eine Liebe im Schnelldurchlauf findet jetzt nur kurze Zeit später ihr Ende. Um Tochter Amelia wollen sich die TV-Stars jedoch weiterhin gemeinsam kümmern.

„Ihr Lieben, ich möchte Euch hiermit mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Wir sind jedoch mit unserer Tochter für immer verbunden und werden immer eine Familie sein", so der Anfang seiner Nachricht an seine Facebook-Fans. Gründe nennt der einstige Star der SAT.1-Telenovela „Hand aufs Herz“ keine: „Wir haben unsere Gründe, die allerdings privat bleiben sollen.“ Gerüchte um eine mögliche Trennung gab es bereits im Vorfeld. Immer wieder verhielt sich Kim in letzter Zeit Rocco gegenüber etwas schnippisch. Mit wenig aussagekräftigen Nachrichten wie „Immer nach vorne schauen!“ sorgte Kim für zusätzlichen Unmut bei ihren Fans. Um weitere Spekulationen zu vermeiden, wählte Rocco nun den Weg übers Social Web.

Liebe im Schnelldurchlauf

Kim und Rocco lernten sich 2012 im Dschungel-Camp kennen und lieben und bezogen nur einen Monat später eine gemeinsame Wohnung in München. Nach einer kurzen Trennung nahmen die beiden einen zweiten Anlauf und verkündeten nach nur sieben Monaten Beziehung Kims Schwangerschaft. Im Februar 2013 erblickte Tochter Amelia in Berlin schließlich das Licht der Welt. Fortan gehen Amelias Eltern getrennte Wege, die sich dank ihr jedoch immer wieder kreuzen werden.

Rocco Stark in "Hand aufs Herz"

