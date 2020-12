Von Niklas Marx

Zu nachgiebig und nicht streng genug sei Madonna. Wie sie in einem Interview mit der Fernsehshow "Rock Center" einräumte, hat sie ihrer Meinung nach nicht genügend Zeit für die Erziehung von ihrer 15-jährigen Tochter Lourdes Leon investiert.

Für ihre Kinder sei die Pop-Queen nur die Frau, die spät nach Hause kommt und Fragen stellt wie: "Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht?" und "Warum tust du dies, warum tust du das?". Der Druck und Ruhm lässt es nicht zu, dass sie eine alleinerziehende Mutter ist.

Jetzt wurde ihre älteste Tochter beim Rauchen erwischt. Madonna ist als Mutter natürlich nicht sehr erfreut über diese Nachricht, kündigte aber an dagegen etwas zu unternehmen. Vom Rauchen hält sich bekanntlich nichts - eher von viel Sport.

Unverbrauchte Lust am Geschäft

Bisher war das Mutter-Tochter Verhältnis jedoch stets positiv in die Öffentlichkeit getreten. Sowohl mit dem eigenen Modelabel, für das hauptsächlich Lourdes verantwortlich sein soll, als auch auf der Bühne, wo die 15-Jährige neben ihrer Mutter als Tänzerin agierte.

Madonna selbst denkt auch heute noch nicht an ein Ende ihrer musikalischen Karriere. Und auch in Zukunft werden ihre vier Kinder wieder viel Zeit für ihren Schabernack haben. Denn in Moment wirbelt die Pop-Queen die Werbetrommel für ihre Welttournee mit dem neuen Album "MDNA".

