NEWSTIME

Newstime vom 23. Juli 2021

In Eile: In den Flutgebieten kündigt sich neuer Starkregen an +++ In Sorge: Steigende Inzidenzen und sinkende Impfbereitschaft - vor allem Kinder stecken sich an +++ In aller Stille: Die Olympischen Spiele starten vor ganz kleiner Kulisse

9:07 min