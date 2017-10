Da hatte er wohl ein Tütchen zuviel. Ein 18-jähriger Jungbauer ist bekifft auf der A1 in Niedersachsen mit seinem Traktor gestoppt worden.

Jetzt per E-Mail teilen

Ein Traktor mit Heuwender ist auf der Autobahn 1 in Niedersachsen einer Polizeistreife aufgefallen. Die Beamten hätten das mit Tempo 50 über die Autobahn tuckernde landwirtschaftliche Fahrzeug bei Sottrum zwischen Bremen und Hamburg gestoppt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 18-jährige Landwirt gab zunächst an, sein Navigationsgerät habe ihn auf der Fahrt nach Bockel auf die Autobahn gelotst. Ein Drogentest zeigte dann aber den wahren Grund der Irrfahrt: Der junge Mann stand unter dem Einfluss von Marihuana. Ihm wurde die Weiterfahrt verboten.