Die Erinnerungen an die Silvesternacht vor zwei Jahren bleiben: Allein in Köln sind 1.400 Polizisten unterwegs.

Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden Menschen auf der Welt in der Nacht von Sonntag auf Montag das neue Jahr 2018 willkommen. In Deutschland ist wieder in Berlin am Brandenburger Tor die größte Silvesterparty geplant. Wegen der nach wie vor erhöhten Terrorgefahr und nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren wurden die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verstärkt. Die deutsche Feuerwerksbranche rechnet mit einem gleichbleibend hohen Silvesterumsatz von 137 Millionen Euro.

Alles der Reihe nach

Als Erstes begrüßen die Menschen auf Samoa und anderen pazifischen Inseln das neue Jahr - und zwar um 11.00 Uhr vormittags deutscher Zeit. In Australien folgt Sydney mit dem berühmten Opernhaus um 14.00 Uhr. Später als Deutschland sind dann zum Beispiel Großbritannien (1.00 Uhr am 1. Januar MEZ) und die US-Städte New York (6.00 Uhr) und Los Angeles dran (9.00 Uhr).

Nach den Vorfällen vor zwei Jahren wird in Köln die Sicherheitszone um den Dom für die Neujahrsfeiern 2018 erweitert. In dem abgesperrten Bereich ist Feuerwerk verboten. Vor allem auf dem Bahnhofsvorplatz will die Polizei auch verhindern, dass sich größere Gruppen bilden. Mehr Videokameras und bessere Beleuchtung sollen die Sicherheit erhöhen. Etwa 1400 Beamtinnen und Beamten sollen im Einsatz sein.

Auf Nummer sicher

Auch in vielen anderen deutschen Städten wie Hamburg oder Frankfurt am Main und im Ruhrgebiet soll ein Polizeiaufgebot Übergriffe verhindern. Beim Jahreswechsel 2015/16 waren in Köln am Dom viele Frauen sexuell bedrängt und beraubt worden. Die Vorkommnisse machten weltweit Schlagzeilen.

In Berlin gibt es erstmals auf der Festmeile einen Rückzugsbereich - «Safety Area» genannt - für sexuell belästigte Frauen, wo krisengeschulte Helfer des Roten Kreuzes bereitstehen. Unter dem Motto «Welcome 2018» soll bei wohl mild-feuchtem Wetter das neue Jahr begrüßt werden. An der ab mittags geöffneten eingezäunten und bewachten Partymeile auf der Straße des 17. Juni beginnt um 19.00 Uhr das Bühnenprogramm mit Stars wie Oli P. und Conchita. Um Mitternacht erstrahlt das Höhenfeuerwerk. Das ZDF überträgt live. Um Mitternacht schaltet auch das Erste wieder zum Feuerwerk am Brandenburger Tor.