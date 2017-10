Jetzt per E-Mail teilen

© Carlo Wagner/Brillen Weltweit/dpa

Es soll die größte Brillenschlange der Welt sein: Mehr als 25.000 Brillen sind am Samstag in Koblenz bei dem Rekordversuch einer Hilfsorganisation aneinandergehängt worden. Die «Brillenschlange» sei rund 3.500 Meter lang geworden, sagte der Koordinator der Aktion, Johannes Klein. Damit habe man den bisherigen Weltrekord aus Japan um 1.500 Meter übertroffen. Diese Leistung muss allerdings noch von Guinness World Records bestätigt werden.

«Sie sprechen mit Champions», sagte Klein selbstsicher nach der Aktion auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein. Mit der Hilfe einer Abiturklasse hatten Johannes Klein und Carlo Wagner von «Brillen Weltweit» die Brillen mit Kabelbinder aneinander befestigt.

Seit mehr als 40 Jahren nimmt die Koblenzer Initiative gespendete Brillen entgegen, repariert sie und verteilt sie - vor allem über Nichtregierungsorganisationen - an Bedürftige in Südamerika, Afrika und Asien, aber auch in Deutschland. Allein im vergangenen Jahr wurden 420.000 Brillen angenommen. 32 Menschen sind bei der Initiative mit den gebrauchten Brillen beschäftigt.

Den Rekordversuch hatten die Organisatoren bei Guinness World Records angemeldet. Ein Vertreter der Rekordsammler war am Samstag nicht anwesend. Sie erhalten von den Veranstaltern aber eine Dokumentation, dass 25 182 Brillen zu 3597,50 Metern zusammengefügt wurden. Klein rechnet in drei bis acht Wochen mit der Bestätigung.