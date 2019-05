Doris Day mit 97 Jahren gestorben

NEWSTIME

Newstime vom 13. Mai 2019

Klima-Streit: Die Regierung will treibhausgase reduzieren aber keiner will dafür bezahlen. Azubi-Gehalt: Kabinett will Mindestlohn für Lehrlinge beschließen. Armbrust-Drama: Nach dem Fund dreier Leichen in Passau wurden zwei weitere Tote entdeckt.

11 min