Dreijährige tot in Wohnung entdeckt

Nach dem gewaltsamen Tod eines dreijährigen Mädchens in einer Wohnung in Berlin-Plänterwald steht der Vater des Kindes unter Tatverdacht. Der Mann sei kurz nach der Entdeckung des Kindes am späten Mittwochnachmittag zu einer Dienststelle der Bundespolizei gekommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit.

Aufgrund seiner Äußerungen habe sich der dringende Verdacht eines Gewaltverbrechens ergeben. Der 31-Jährige sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es. Zu Motiv und Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Aussagen.

Den Angaben der Ermittler zufolge fand die Großmutter der Dreijährigen das Kind am Mittwoch gegen 16.45 Uhr leblos in der Wohnung der Familie und rief Polizei und Feuerwehr. Die Retter konnten nur noch den Tod feststellen. Die Mutter sei zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt nicht dort gewesen, hieß es von der Polizei. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes ermittelt.