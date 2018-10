Explosion in Schule auf der Krim, mindestens zehn Tote

Durch eine Explosion in einer Berufsschule auf der Halbinsel Krim sind nach russischen Medienberichten am Mittwoch mehrere Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Die Rede sei von bis zu 10 Todesopfern, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax eine nicht genannte Quelle in den Sicherheitsbehörden der Krim. Etwa 50 Menschen seien verletzt worden. Was die Explosion verursacht hat, ist noch unklar. Einige Quellen sprechen von einer Gasexplosion andere von einem Terroranschlag mit einem unbekannten Sprengsatz.

In ersten Berichten waren die örtlichen Behörden von einer Gasexplosion in der Stadt Kertsch ausgegangen. Später sprach das Nationale Anti-Terror-Komitee Russlands (NAK) aber von der Explosion eines unbekannten Sprengsatzes. Der örtliche Gasversorger auf der Krim teilte mit, die Berufsschule habe keinen Gasanschluss.

Kertsch liegt ganz im Osten der ukrainischen Halbinsel Krim, die Russland sich 2014 einverleibt hat. Von dort führen eine Fährverbindung und seit diesem Jahr auch eine Brücke auf das russische Festland. Beim letzten großen Terroranschlag in Russland im April 2017 waren in der U-Bahn von St. Petersburg 14 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden.