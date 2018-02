© dpa

Ein Sattelschlepper fährt auf zwei Autos auf und schiebt diese mit Wucht unter einen weiteren Sattelschlepper. - Dieser schwere Unfall auf der Autobahn 5 in Baden-Württemberg hat fast eine komplette Familie aus Nordrhein-Westfalen in den Tod gerissen. Nach Angaben der Polizei kamen die Eltern im Alter von 51 und 46 Jahren sowie eine 13 Jahre alte Tochter ums Leben. Eine zweite Tochter im Alter von 15 Jahren überlebte schwer verletzt, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Zudem wurde bei dem schweren Unfall am Montag der 60 Jahre alte Fahrer des anderen Autos tödlich verletzt.

Kritik an "Gaffern"

Die Polizei in Mannheim kritisierte am Dienstag erneut scharf "Gaffer". "Wie man auf der Gegenfahrbahn effekthascherisch Aufnahmen eines schweren Unfalls machen kann, ist für uns schlicht unverständlich und pietätlos", sagte Polizeisprecher David Faulhaber. "Beim gestrigen Unfall war die Feuerwehr - zusätzlich zur schwierigen Bergung - erheblich damit beschäftigt, Sichtschutz aufzubauen."

Den Ermittlungen zufolge hatte der Fahrer des vorderen Sattelzuges auf dem rechten von drei Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf gestoppt. Dahinter hielten die zwei Autos ebenfalls an. Der Fahrer des nachfolgenden Sattelzuges konnte nicht rechtzeitig bremsen. Er habe einen Schock erlitten und werde medizinisch betreut, hieß es. "Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung dauern an", hieß es. Der Fahrer des zweiten Sattelzugs ist unverletzt. Der Schaden liegt bei etwa 100 000 Euro.