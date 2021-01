Flugschreiber von vermisstem Flugzeug in Indonesien gefunden

Suchtrupps haben am Sonntag den Flugschreiber der vermissten Boeing 737-500 der indonesischen Gesellschaft Sriwijaya Air im Meer entdeckt. Dies teilte der Armeechef des Landes mit.

Das Passagierflugzeug der lokalen Gesellschaft Sriwijaya Air mit 62 Menschen an Bord war am Samstag auf dem Weg nach Pontianak auf der Insel Borneo, als sie kurz nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta vom Radar verschwand. Danach war das Schicksal der Maschine zunächst ungewiss.

Bis zum Sonntag hatten Suchtrupps bereits zahlreiche Trümmerteile in der Javasee gefunden. Auch wurden Leichenteile und persönliche Gegenstände der Passagiere entdeckt. Dass es Überlebende gibt, gilt als unwahrscheinlich.

Suche mit Schiffen und Hubschraubern

Rettungsteams waren im Unglücksgebiet vor der Küste von Java im Einsatz. Das Militär suchte mit Schiffen und Hubschraubern.

Wie Daten des schwedischen Internetdienstes Flightradar24 zeigten, hatte die Maschine etwa vier Minuten nach dem Abheben innerhalb von einer Minute mehr als 3300 Meter Höhe verloren. Danach verschwand sie. Fischer hatten berichtet, eine Explosion gehört zu haben. Erste Trümmerteile waren später zwischen den Inseln Laki Island und Lancang Island entdeckt worden.