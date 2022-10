Das Wichtigste in Kürze:

Während des Flugs von Mexiko nach Costa Rica verschwand eine Maschine vom Radar.

Nach "Bild"-Informationen handelt es sich dabei um das Flugzeug des McFit-Gründers Rainer Schaller.

Nun haben Einsatzkräfte Trümmerteile im Meer entdeckt. Von den Passagieren fehlt jede Spur.

Vor der Küste von Costa Rica ist ein Flugzeug mit fünf deutschen Passagieren verschwunden. Die Kommunikation mit der Maschine sei gegen 18 Uhr (Ortszeit), also am frühen Samstagmorgen um zwei Uhr deutscher Zeit, abgebrochen, teilte Costa Ricas Ministerium für öffentliche Sicherheit auf Facebook mit.

McFit-Gründer Rainer Schaller offenbar verschwunden

Nach "Bild"-Informationen handelt es sich bei dem Flugzeug um die Maschine des McFit-Gründers Rainer Schaller. Dieser soll zusammen mit seiner Freundin Christiane Schikorsky und deren Kindern an Bord gewesen sein. Jeanine Minaty, eine Sprecherin der RSG Group, zu der die Fitnesskette gehört, bestätigte dies auf Anfrage der Zeitung. "Mehr wissen wir im Moment auch nicht", so Minaty.

Trümmerteile vor Costa Rica entdeckt

Die Privatmaschine sei am Freitag auf dem Weg von Mexiko zum Flughafen der Provinz Limón gewesen, als um 18.00 Uhr (Ortszeit) der Kontakt abbrach, teilte auch der costa-ricanische Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, mit. Die Maschine vom Typ Piaggio P.180 Avanti habe plötzlich ihre Verbindung mit dem Kontrollturm des Flughafens von Barra de Parismina verloren, daraufhin seien sofort alle Maßnahmen eingeleitet worden, um das Flugzeug zu orten, so Torres in einem von seinem Ministerium veröffentlichten Video. Wegen der anbrechenden Nacht und schlechten Wetters sei die Suche nach einigen Stunden abgebrochen worden.

Nun haben Einsatzkräfte vor der Küste Costa Ricas Trümmerteile im Meer entdeckt. "Etwa 28 Kilometer vom Flughafen von Limón entfernt haben wir im Meer Überreste gefunden, die anscheinend zu dem Flugzeug gehören", sagte der Leiter der Küstenwache, Martín Arias, am Samstag. "Die Passagiere haben wir noch nicht gefunden, weder tot noch lebendig."

Bei den mutmaßlichen Überresten der Maschine handelte es sich nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit um Teile des Rumpfes, Sitze und eine Tasche, wie der Fernsehsender Teletica berichtete.

