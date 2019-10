Ein 34-Jähriger soll in Limburg seine Ehefrau auf einer Straße erst mit einem Auto angefahren und anschließend mit einer Axt erschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen sie am Freitagmorgen informiert. Die 31 Jahre alte Frau demnach zu Fuß auf einem Gehweg in der Nähe des Limburger Busbahnhofs unterwegs, als sie der mutmaßliche Täter mit einem Auto anfuhr.

Der 34 Jahre alte deutsche Staatsangehörige stieg nach ersten Ermittlungen der Polizei anschließend aus dem Auto und schlug mit einer Axt auf die am Boden liegende Frau ein. Sie sei noch am Tatort an ihren schweren Verletzungen gestorben. Nach Angaben eines Polizeisprechers führte der 34-Jährige auch ein großes Messer mit sich.

Der Mann ließ sich laut Polizei am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von einer «Beziehungstat» aus, wie ein Sprecher sagte. Es sei geplant, den mutmaßlichen Täter noch am Freitag dem Haftrichter vorzuführen.

Der Tatort wurde laut Augenzeugen weiträumig mit Sichtschutz abgesperrt. Die Kriminalpolizei habe die Spurensicherung aufgenommen.

Der Polizei liegen nach eigenen Angaben Hinweise vor, dass Zeugen den Angriff gefilmt oder fotografiert haben. Es gebe «Erkenntnisse, dass Videos der Tatausführung im Netz kursieren». Sie forderte Zeugen auf, ihre Aufnahmen nicht im Internet zu veröffentlichen, und kündigte eine strafrechtliche Verfolgung bei der Weiterverbreitung an.