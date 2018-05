Eine Frau aus New Jersey hat mehr als 110.000 Dollar (etwa 100.000 Euro) für einen obdachlosen Mann gesammelt, der ihr zuvor mit seinem letzten Geld Sprit für ihr liegengebliebenes Auto gekauft hatte. Sie habe die Online-Spendensammlung auf «Gofundme.com» Anfang November gestartet, erklärte Kate McClure. Mittlerweile hätten fast 2000 Menschen etwas beigetragen.

McClure war auf einer Schnellstraße bei Philadelphia mit ihrem Auto liegengeblieben, da ihr das Benzin ausgegangen war. Johnny Bobbitt Jr. bot ihr an, zur nächsten Tankstelle zu laufen und kaufte dort von seinen letzten 20 Dollar Sprit für die 27-Jährige. Da sie an dem Tag kein Bargeld dabei hatte, um ihm den Betrag zurückzuzahlen, fuhr sie an den Tagen danach zu Bobbitt und gab ihm Geld und Kleidung. Das nun gesammelte Geld soll laut McClure dazu verwendet werden, dem 34-Jährigen eine langfristige Unterkunft zu sichern.

«Ich wünschte, ich könnte mehr für diesen selbstlosen Mann tun«, schrieb McClure auf der Webseite der Spendensammlung. Sie denke, alles, was Bobbitt brauche, sei eine kurze Pause. Sie hoffe, mit dem gesammelten Geld könne sie ihm diese geben.