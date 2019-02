Gewaltiger Hohlraum in der Antarktis entdeckt

NEWSTIME

Newstime vom 31. Januar 2019

Dick Luft in 35 Städten. Einige wehren sich dennoch gegen Fahrverbote. Schwere Vorwürfe: Der tausendfache sexuelle Missbrauch von Kindern in NRW hätte früher entdeckt werden können. Und Eiszeit in den USA: Was Menschen bei - 40 Grad passieren kann.

prosieben.de

09:17 min