NEWSTIME

Newstime vom 13. Mai 2018

Terror in Paris: Tödliche Messerattacke in beliebtem Touristenviertel, IS bekennt sich. Arbeit in Deutschland: Bundespräsident warnt vor immer mehr Niedrigverdienern. Überraschung in Lissabon: Vierter Platz für Deutschland.

09:20 min