NEWSTIME

Newstime vom 4. Oktober 2018

Gegen das Vergessen: Merkel erinnert bei Israel-Besuch an die Millionen Holocaust-Opfer. +++ Brot für die Tonne: Experten klagen an, Brot und Kuchen werden verschwendet. +++ Auf der Anklagebank: Täter gesteht brutalen Mord an eigener Tochter und der Mutter

prosieben.de

09:18 min