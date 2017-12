© Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Vor dem Jahreswechsel gibt es schon mehrere junge Böller-Opfer. Auf einem Spielplatz in Berlin etwa verlor bei einer Explosion ein Junge einem Medienbericht zufolge ein Auge, der mit anderen Kindern einen Böller gezündet hatte. Ein zweites Kind wurde leicht verletzt.

In Leipzig wurde eine 14-Jährige mit China-Böllern beworfen und schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sei am Donnerstag mit einer Freundin unterwegs gewesen, als aus einer Gruppe heraus Silvesterknaller in ihre Richtung flogen. Einer explodierte neben ihrem Kopf, so dass sie vermutlich einen Hörsturz erlitt. Ein 18-Jähriger wurde gestellt.

Böller explodierte in der Hand eines Siebenjährigen

In Dortmund explodierte ein Böller in der Hand eines Siebenjährigen. Er erlitt bei dem Vorfall am Freitag schwere Verletzungen an Hand und im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zwei sieben und zehn Jahre alte Mädchen wurden leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Junge im Hausflur eines Wohnhauses, als das Unglück passierte. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

Die Dortmunder Polizei mahnte: «Feuerwerkskörper gehören nicht in die Hände von Kindern und dürfen nur an Silvester und Neujahr gezündet werden. Behalten Sie Ihre Kinder im Auge und weisen Sie sie auf die möglichen Gefahren hin!»