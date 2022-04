Legendäres Trikot von Diego Maradona versteigert

Das Trikot, das der argentinische Fußballstar Diego Maradona bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko im Viertelfinale gegen England getragen hat, wird in London versteigert. Laut dem Auktionshaus Sotheby's könnte es bis zu sechs Millionen britische Pfund (umgerechnet ca. 7,2 Millionen Euro) bringen. Die Auktion im Internet soll am 20. April beginnen. Bis zum 4. Mai können Gebote abgegeben werden.

Maradona hatte in dem legendären Spiel, das Argentinien mit 2:1 gewann, beide Tore erzielt, darunter seinen berüchtigten Treffer mit der Faust. Das Tor sei "ein bisschen mit dem Kopf von Maradona und ein bisschen mit der Hand Gottes" erzielt worden, sagte er damals. In der Partie schoss er noch einen regulären Treffer, nachdem er mehrere Engländer umspielt hatte. Der Treffer gilt als "WM-Tor des Jahrhunderts". Argentinien wurde später Weltmeister.

Maradona, der im November 2020 mit 60 Jahren infolge eines Herzinfarkts starb, hatte nach dem Spiel gegen England sein Trikot mit dem englischen Mittelfeldspieler Steve Hodge getauscht. Hodge hatte das blaue Shirt mit der Nummer 10 lange dem Nationalen Fußballmuseum in Manchester als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Nun entschied er sich dazu, es zu verkaufen.