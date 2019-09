Leichenfund in Nordfriesland - Ist es die vermisste Nathalie?

Nach dem Fund einer Leiche an einem Feld in Nordfriesland am Wochenende erhoffen sich die Ermittler von einer Obduktion Klarheit. Ob es sich um die seit zwei Wochen vermisste 23-jährige Nathalie handelt, konnte die Polizei noch nicht sagen. Der Leichnam wurde ins gerichtsmedizinische Institut in Flensburg gebracht. Neue Erkenntnisse sollten am Montag bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Sonntag.

Seit dem 17. August wird die 23-Jährige aus Stadum, einer Gemeinde etwa 20 Kilometer westlich von Flensburg, vermisst. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 46-jähriger Mann wurde unter dringendem Verdacht des Totschlags festgenommen. Er sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Am Samstagmorgen war der Hund eines Spaziergängers auf die abgedeckte Leiche im deutsch-dänischen Grenzgebiet bei Flensburg aufmerksam geworden. Der Fundort liegt in der Nähe des Hofs des Tatverdächtigen. Eine Durchsuchung des 46 Jahre alten Lastwagenfahrers in Humptrup mit Leichenspürhunden war am Donnerstagabend vorläufig beendet worden. Ob und was die Spurensucher fanden, wollte die Polizei nicht sagen.